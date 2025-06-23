Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

ALMANYA: TEKNOLOJİ TRANSFERİYLE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Almanya, yaklaşık 670 adet İHA/SİHA ile listede yer alıyor. Envanterinde Heron TP gibi İsrail menşeli sistemlerin yanı sıra, KZO 300 gibi taktik keşif araçları bulunuyor.

HİNDİSTAN: YERLİ ÜRETİM VE DIŞ ALIM BİRLİKTE İLERLİYOR

2025 itibarıyla 625 adet İHA/SİHA’ya sahip olan Hindistan, hem İsrail'den tedarik ettiği Heron TP gibi sistemlerle hem de yerli üretim Nishant ve geliştirme aşamasındaki Ghatak projeleriyle dikkat çekiyor.

FRANSA: GELİŞMİŞ KEŞİF VE SAVAŞ UÇAĞI PROJELERİYLE ÖN PLANDA

Fransa'nın envanterinde ise yaklaşık 591 adet İHA/SİHA yer alıyor. Watchkeeper ve Patroller gibi keşif sistemlerinin yanı sıra, geliştirilmekte olan Barracuda gibi hayalet insansız savaş uçağı projeleri de ülkenin bu alandaki vizyonunu yansıtıyor.