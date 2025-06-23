Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Ortadoğu’da tansiyon yükselirken gözler ülkelerin İHA ve SİHA gücü merak edilmeye başlandı. ABD zirvede yer alırken, Türkiye yerli ve milli hamlesiyle listeye damga vurdu. Peki hangi ülkede kaç insansız hava aracı var, Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Kaynak: Havahaber
Ortadoğu’da İran ve İsrail arasında günlerdir süren çatışmalar, insansız hava araçlarına olan ilgiyi bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle ABD'nin doğrudan müdahil olduğu savaş ortamında, ülkelerin sahip olduğu İHA ve SİHA sayıları, askeri dengeler açısından büyük önem kazandı. 2025 yılı itibarıyla açıklanan son verilere göre, ABD her zamanki gibi liderliğini korurken, Türkiye’nin bu alandaki hızlı yükselişi dikkat çekti.
ABD: TEKNOLOJİNİN VE SAYININ LİDERİ
Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık 13 bin adet İHA ile dünya lideri konumunu sürdürüyor. Envanterinde yer alan MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk, MQ-1C Gray Eagle ve RQ-11 Raven gibi sistemler, hem saldırı hem de keşif kabiliyeti açısından küresel çapta etkili bir gücü temsil ediyor. ABD filosunun büyük bölümünü taktik keşif amaçlı küçük İHA’lar oluşturuyor olsa da, gelişmiş silahlı sistemlerle operasyonel üstünlük sağlıyor.
TÜRKİYE: YERLİ VE MİLLİ HAMLELERLE ZİRVE YARIŞINDA
2025 itibarıyla Türkiye’nin İHA ve SİHA sayısı yaklaşık 1.421 adet olarak tahmin ediliyor. Envanterinde Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, TUSAŞ Anka, TUSAŞ Aksungur ve Bayraktar Kızılelma gibi ileri teknolojili sistemler yer alıyor. Türkiye, Karabağ, Suriye, Libya ve Ukrayna gibi çatışma alanlarında sahada edindiği deneyimlerle, bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak küresel ölçekte öne çıkmayı başardı.
POLONYA: GÜÇLÜ YATIRIMLARLA ÜST SIRALARDA
Polonya, 2025 itibarıyla yaklaşık 1.209 adet İHA/SİHA envanteriyle listede üst sıralarda yer alıyor. Özellikle Warmate gibi loitering mühimmat (gezici mühimmat) sistemleriyle dikkat çeken ülke, Orbiter ve Orlik gibi taktik sistemleri de aktif olarak kullanıyor.
RUSYA: SAHADA YOĞUN KULLANIMLA SAYIYI ARTIRIYOR
Yaklaşık 1.050 adet İHA/SİHA ile Rusya, devam eden askeri faaliyetleri doğrultusunda bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Özellikle Orlan-10, Forpost-R, Kronshtadt Orion ve ağır sınıf S-70 Okhotnik gibi projeler, Rus savunma sanayisinin İHA alanındaki gelişimini ortaya koyuyor.
ALMANYA: TEKNOLOJİ TRANSFERİYLE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR
Almanya, yaklaşık 670 adet İHA/SİHA ile listede yer alıyor. Envanterinde Heron TP gibi İsrail menşeli sistemlerin yanı sıra, KZO 300 gibi taktik keşif araçları bulunuyor.
HİNDİSTAN: YERLİ ÜRETİM VE DIŞ ALIM BİRLİKTE İLERLİYOR
2025 itibarıyla 625 adet İHA/SİHA’ya sahip olan Hindistan, hem İsrail'den tedarik ettiği Heron TP gibi sistemlerle hem de yerli üretim Nishant ve geliştirme aşamasındaki Ghatak projeleriyle dikkat çekiyor.
FRANSA: GELİŞMİŞ KEŞİF VE SAVAŞ UÇAĞI PROJELERİYLE ÖN PLANDA
Fransa'nın envanterinde ise yaklaşık 591 adet İHA/SİHA yer alıyor. Watchkeeper ve Patroller gibi keşif sistemlerinin yanı sıra, geliştirilmekte olan Barracuda gibi hayalet insansız savaş uçağı projeleri de ülkenin bu alandaki vizyonunu yansıtıyor.