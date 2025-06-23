Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor
3 bin yıllık geçmişe sahip Merzifon keşkeği, çömlekte 12 saat pişirildikten sonra tahta kaşıkla dövülerek sakız kıvamına getiriliyor. Yüzlerce yıllık tarifle hazırlanan bu yemek, tadanları kendine hayran bırakıyor.
Kaynak: İHA
Amasya’nın Merzifon ilçesine özgü ve coğrafi işaret tesciline sahip keşkeğin hazırlanışında kullanılan geleneksel yöntem, damak tadına olduğu kadar kültürel mirasa da ışık tutuyor. Et, nohut ve yarma ile hazırlanan keşkek, çömlekte saatlerce pişirildikten sonra tahta kaşıkla dövülerek servis ediliyor.
YÜZYILLARIN LEZZETİ ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR
Merzifon keşkeği, özellikle bayram sabahlarında, düğün sofralarında ve özel misafirlerin ağırlanmasında tercih edilen yöresel bir lezzet. Büyükbaş etinin yanı sıra ördek veya kaz etiyle de yapılabilen yemek; nohut, yarma ve tereyağıyla harmanlanarak çömleklerde yaklaşık 12 saat boyunca taş fırında odun ateşinde pişiriliyor. Ardından, ahşap kaşıkla “dövülerek” tüm malzemelerin ezilmesi sağlanıyor ve kıvamı sakız gibi olana dek bu işleme devam ediliyor.
"DÖVDÜN MÜ?" DİYE SORULUYOR
Yemek kültürüne dair yöresel bir deyim haline gelen “Keşkeği dövdün mü?” sorusu, aslında yemeğin son aşamasını ifade ediyor. Merzifonlu Ülkü Kayaoğlu, bu yöntemi şöyle anlatıyor: “Tahta kaşıkla çömleğin içinde dakikalarca keşkeği ezerek dövüyoruz. Kıvamı sakız gibi olmalı. Bu işlem lezzetin en önemli sırrı.”
BESLEYİCİ, HAFİF VE DAMAKTA İZ BIRAKAN BİR LEZZET
Besleyici değeri yüksek olan keşkek, hem doyuruculuğu hem de kolay sindirimiyle ön plana çıkıyor. Üzerine eklenen tereyağlı salçalı sosla sıcak olarak servis edilmesi, bu yemeği unutulmaz kılıyor. Tat, sadece damakta değil, hafızalarda da iz bırakıyor.
GASTRONOMİ FESTİVALİNE DAMGA VURDU
Merzifon Belediyesi ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Merzifon Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali’nde ziyaretçilere ikram edilen keşkek, festivale katılan usta şeflerin ve misafirlerin beğenisini topladı. Festivalde kazan kazan keşkeğin pişirilip ikram edildiği anlar büyük ilgi gördü.
KÖKLERİ HİTİTLERE DAYANIYOR
Gurme Yaman Kesim’in aktardığına göre, keşkeğin tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine, Hititler dönemine kadar uzanıyor. Dönemin krallarına sunulan bu yemeğin, günümüzde Merzifon’un en değerli kültürel miraslarından biri olarak yaşatılması, bölge için büyük bir gurur kaynağı.