Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor

YÜZYILLARIN LEZZETİ ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR

Merzifon keşkeği, özellikle bayram sabahlarında, düğün sofralarında ve özel misafirlerin ağırlanmasında tercih edilen yöresel bir lezzet. Büyükbaş etinin yanı sıra ördek veya kaz etiyle de yapılabilen yemek; nohut, yarma ve tereyağıyla harmanlanarak çömleklerde yaklaşık 12 saat boyunca taş fırında odun ateşinde pişiriliyor. Ardından, ahşap kaşıkla “dövülerek” tüm malzemelerin ezilmesi sağlanıyor ve kıvamı sakız gibi olana dek bu işleme devam ediliyor.