Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?

KIRMIZI TAPU: BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR

Kırmızı tapu, halk arasında daha çok bilinen ve daire, dükkan gibi bağımsız bir bölüme sahip olunması durumunda verilen tapu türüdür. Bu tapular, iki farklı şekilde düzenlenir: kat mülkiyeti ve kat irtifakı.

Kat İrtifakı Tapusu: Bu tapu türü, henüz yapımı tamamlanmamış bir bina için düzenlenir. Projeye göre bağımsız bölümlerin kime ait olacağı belirlenir ve bu haklar tapu siciline geçirilir. Kat irtifakı, yapının inşaatı sürerken tanınan bir geçici mülkiyet şeklidir. İnşaat tamamlandığında ve iskan alındığında kat mülkiyetine çevrilmesi gerekir.

Kat Mülkiyeti Tapusu: Binanın inşaatı tamamen bitmiş, iskan (oturma izni) alınmış ve yasal olarak kullanıma hazır hale gelmiş taşınmazlar için verilen tapudur. Kırmızı tapunun üzerinde bağımsız bölüm bilgileri, ada-parsel numaraları ve hangi bölüme ait olduğu gibi detaylar yer alır. Bu tapuya sahip kişiler, ilgili taşınmazın yasal ve tamamlanmış malikleri olarak kabul edilir.