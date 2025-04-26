2 İlde 433 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 433 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

2 İlde 433 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Ağrı ve Muğla'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 433 düzensiz göçmen yakalandı. 5 ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otobüs, 2 otomobil ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, 214 milyon 535 bin TL değerindeki suç gelirini, banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Kaynak: DHA

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