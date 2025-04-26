MİT 71 Yıl Sonra Paylaştı! O İsmi Kral Yapmaya Çalışmışlar

MİT Başkanlığı, Osmanlı'dan ayrılan Orta Doğu topraklarını manda yönetimine alan İngiltere'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 14 Eylül 1944 tarihli bir istihbarat raporunu yayımladı. Raporda, o dönem Ürdün Emiri olan Emir Abdullah'ın Suriye'ye kral yapılmaya yönelik çalışmalar olduğu anlaşıldı.

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MİT 71 Yıl Sonra Paylaştı! O İsmi Kral Yapmaya Çalışmışlar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, internet sitesinde bulunan "Özel Koleksiyon" albümünde tarihi bir belgeye yer verdi. MİT, İngiliz istihbaratçı John Philby'nin, dönemin Mavera-i Ürdün Emirliği'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla alakalı 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporunu paylaştı.

Raporda, İngiltere'nin Osmanlı devletinin hakimiyetinden çıkan Orta Doğu topraklarındaki faaliyetleri deşifre edildi. İngiliz istihbaratçı, seyyah, yazar, kaşif ve siyaset adamı John Philby, Müslüman olduktan sonra bilinen adıyla Abdullah Philby'nin (1885-1960), Mavera-i Ürdün'deki faaliyetleri raporda yer aldı. Ayrıca Philby'nin yaptığı faaliyetlerde o dönem Ürdün Emiri olan Emir Abdullah'ın Suriye'ye kral yapılmaya çalışıldığı görüldü.

MİT 71 Yıl Sonra Paylaştı! O İsmi Kral Yapmaya Çalışmışlar - Resim : 1

TARİHİ TEMASLAR RAPORDA

Adana Merkez Amirliği'ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporunda şöyle denildi:

"Maverayıürdün'deki İngiliz müsteşarı ve İntelijans Servisi'nin tanınmış bir şahsiyeti olan Mister Abdullah Filbi, geçen hafta Beyrut'a gelmiş ve dostu Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Sözü geçen; birkaç defa Aliye'ye gelmiş, burada bulunan Maverayıürdün Emniyet Müdürü Abdülkadir El-Cündi ve İngiliz elemanlarından Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmıştır.

Öğrendiğime göre; Şibli Bişara, İntelijans Servis'nin yakın şarktaki mühim bir elemanıdır. İngilizlerin büyük itimadını haiz bulunan bu adamın sık sık Bağdat'a gittiği ve avdetinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling ile Beyrut'un Senjorj Oteli'nde temaslar yaptığı görülmüştür. Bu adamla birlikte Abdullah Filbi'nin yaptığı faaliyetin, Emir Abdullah'ın Suriye'ye kral yapılmasını istihdaf ettiği tahmin olunmaktadır."

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Kaynak: DHA

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