Fed'den Trump'ı Kızdıracak Rapor: İşte ABD Ekonomisini Bekleyen Üç Büyük Tehlike

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun nisan sayısını kamuoyuyla paylaştı.

‘TİCARET POLİTİKALARI EN BAŞAT RİSK’

ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, ticaret politikasındaki değişikliklere ilişkin endişelerin listenin başında bulunduğu, bunu politika belirsizlikleri ile ABD'nin borcunun sürdürülebilirliğinin takip ettiği ifade edildi.

TRUMP’IN TARİFELERİ PİYASALARI RİSKE EDİYOR

Raporda, "Ankete katılanların çoğu, tarifeleri ana risk olarak görürken, bazıları, yerel ekonominin ithal mallara yönelik artan tarifeleri mütevazı bir aksamayla atlatabileceğini belirtti" ifadesi kullanıldı.

Fed'in raporunda, "Anket katılımcıları, tırmanan bir ticaret savaşı potansiyelinin daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini değerlendirdi" görüşüne de yer verildi.

POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ

Ticaret dışında politika belirsizliğinin de finansal istikrara yönelik önemli bir risk olarak kabul edildiğine işaret edilen raporda, hükümetin harcama önceliklerindeki değişiklikler ile ABD'nin uluslararası angajmanının kapsamının buna dahil olduğu belirtildi.

'ÇOK SAYIDA RİSK VAR'

Raporda, ABD'nin borcunun sürdürülebilirliği, kalıcı enflasyon ve parasal sıkılaşma, riskli varlık/değerleme düzeltmesi, tahvil piyasasının işleyişi, resesyon, bankacılık sektörü stresi, jeopolitik riskler, yabancıların ABD varlıklarından çıkışı, özel kredi stresi, banka dışı finansal kuruluş stresi, ABD dolarının değeri ve kurumsal kredi stresinin en çok dile getirilen diğer riskler olduğu belirtildi.

TRUMP, FED BAŞKANINI KOVACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarındaki indirimlere ara vermesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ı isterse kovabileceğini ifade etmişti.

Bu gelişmenin ardından piyasalarda çalkantılar yaşanırken, Trump son olarak, Powell'ı kovmak gibi bir planının olmadığını teyit etti.

Kaynak: AA