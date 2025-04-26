'Çizmelerimi Çıkarayım mı?’ Sorusu Yürekleri Yakmıştı! Suat Amca’nın Ağlatan Hikayesi

Elazığ’da kaybolduktan 41 saat sonra bulunduğunda ambulansa binerken ‘Çizmelerimi çıkarayım mı?’ diyerek herkesin gözünü dolduran 71 yaşındaki Suat Dal’ın ortaya çıkan hayat hikayesi yürek yaktı.

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Elazığ’da Sugözü Mahallesi’nde kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, kendisini arayan jandarma ekibi tarafından 41 saat sonra bulunmuştu.

'Çizmelerimi Çıkarayım mı?’ Sorusu Yürekleri Yakmıştı! Suat Amca’nın Ağlatan Hikayesi - Resim : 1

'ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM MI?'

Bulunduktan sonra ambulansa bindirilirken görevlilere ‘Çizmelerimi çıkarayım mı?’ diye soran Suat Dal, milyonların gözünü yaşartmıştı. Suat Dal'ın kaybolmasının ardından ortaya çıkan hayat hikayesi herkesi duygulandırdı.

'Çizmelerimi Çıkarayım mı?’ Sorusu Yürekleri Yakmıştı! Suat Amca’nın Ağlatan Hikayesi - Resim : 2

AĞABEYİYLE HARABE BİR EVDE

Suat Dal hakkında bilgi veren Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, yaşlı adamın ağabeyi Ferit Dal ile birlikte harabe bir evde yaşadığını söyledi.

'Çizmelerimi Çıkarayım mı?’ Sorusu Yürekleri Yakmıştı! Suat Amca’nın Ağlatan Hikayesi - Resim : 3

'ACİLEN İHTİYAÇLARI VAR'

Muhtar Gündoğan, şunları söyledi: Suat amcamız 41 saatlik bir aramanın ardından sağ salim bulundu. Ancak yaşadıkları ev çok kötü durumda. Onların bir yaşam alanına acilen ihtiyaçları var. Lütfen yalnız bırakmayalım, hep birlikte sahip çıkalım.

'Çizmelerimi Çıkarayım mı?’ Sorusu Yürekleri Yakmıştı! Suat Amca’nın Ağlatan Hikayesi - Resim : 4

Elazığ Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Ahmet Gül, de Suat Dal’ın evini ziyaret ederek ‘İki yaşlı amcamızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için hep birlikte el ele verelim’ dedi.

Kaynak: İHA

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