'Çizmelerimi Çıkarayım mı?’ Sorusu Yürekleri Yakmıştı! Suat Amca’nın Ağlatan Hikayesi

Elazığ’da Sugözü Mahallesi’nde kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, kendisini arayan jandarma ekibi tarafından 41 saat sonra bulunmuştu.

'ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM MI?'

Bulunduktan sonra ambulansa bindirilirken görevlilere ‘Çizmelerimi çıkarayım mı?’ diye soran Suat Dal, milyonların gözünü yaşartmıştı. Suat Dal'ın kaybolmasının ardından ortaya çıkan hayat hikayesi herkesi duygulandırdı.

AĞABEYİYLE HARABE BİR EVDE

Suat Dal hakkında bilgi veren Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, yaşlı adamın ağabeyi Ferit Dal ile birlikte harabe bir evde yaşadığını söyledi.

'ACİLEN İHTİYAÇLARI VAR'

Muhtar Gündoğan, şunları söyledi: Suat amcamız 41 saatlik bir aramanın ardından sağ salim bulundu. Ancak yaşadıkları ev çok kötü durumda. Onların bir yaşam alanına acilen ihtiyaçları var. Lütfen yalnız bırakmayalım, hep birlikte sahip çıkalım.

Elazığ Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Ahmet Gül, de Suat Dal’ın evini ziyaret ederek ‘İki yaşlı amcamızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için hep birlikte el ele verelim’ dedi.

Kaynak: İHA