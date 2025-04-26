Hatay’da ‘T’ Sırrı! Bir Haftada 6’sı Kayboldu, Vatandaş Şaşkın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki ‘T' harflerinin ortadan kaybolması şehirde büyük bir merak uyandırdı. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Orhan Dal, “Buradan sesleniyorum, Hatay'ın ‘T' harfini alanlar yerine geri koysunlar" dedi.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki tabelalarda yaşanan ilginç bir durum dikkat çekti. Aynı cadde üzerindeki 3 ayrı üst geçidin giriş ve çıkışlarına yerleştirilen toplam 6 tabelada, "Hatay Büyükşehir Belediyesi" yazısındaki ‘T’ harflerinin silindiği ya da yerinden söküldüğü görüldü.

Hatay’da ‘T’ Sırrı! Bir Haftada 6’sı Kayboldu, Vatandaş Şaşkın - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Geçitler, trafiği rahatlatması nedeniyle bölge halkı tarafından sıkça kullanılırken, tabelalardaki eksiklik vatandaşların gözünden kaçmadı. ‘T’ harflerinin birden ortadan kaybolması, sosyal medyada da esprili yorumlara neden oldu.

Hatay’da ‘T’ Sırrı! Bir Haftada 6’sı Kayboldu, Vatandaş Şaşkın - Resim : 2

'T HARFİNİ YERİNE KOYUN'

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Orhan Dal, durumu şu sözlerle dile getirdi:
“Harflerin olmadığını görünce gerçekten şaşırdım. Üst geçit kavşağında, Pac meydanında ve AVM kavşağında Hatay'ın T harfi bulunmuyor. Buradan sesleniyorum, Hatay'ın ‘T' harfini alanlar yerine geri koysunlar".”

Kaynak: İHA

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