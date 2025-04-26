Samsun'da Bir Kedi Cami Avlusunda İple Boğulmuş Halde Bulundu

Samsun'da bir kedi cami avlusunda iple boğulmuş halde bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, 16 yaşındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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Samsun'da Bir Kedi Cami Avlusunda İple Boğulmuş Halde Bulundu

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken bir skandal haber de Samsun'dan geldi.

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda 23 Nisan gece saatlerinde bir kedinin iple boğulduğunu görenler, polise ihbar bulundu. Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti.

ŞÜPHELİLER 16 YAŞINDA

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi. 2 şüpheli yakalanırken, M.E.E.'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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