Hayvan Bakımevinde Onlarca Köpek Ölü Bulundu: O Görüntüler Sonrası Osmaniye Valiliği İnceleme Başlattı

'Kanlı Yasa'nın yürürlüğü girmesinin ardından hayvan katliamı haberleri artarak devam ediyor. Bugün Osmaniye Belediyesi'ne ait bir barınakta onlarca köpek yavrularıyla birlikte katledilmiş halde bulundu. Osmaniye'de bir hayvan barınağında çekilen görüntüler sonrası valilik inceleme başlattı.

Hayvan Bakımevinde Onlarca Köpek Ölü Bulundu: O Görüntüler Sonrası Osmaniye Valiliği İnceleme Başlattı

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken bir katliam haberi de Osmaniye'den geldi.

Osmaniye Belediyesi'ne ait barınakta onlarca köpek yavrularıyla birlikte katledilmiş halde bulundu. Birkaç köpeğin ise canlı canlı toprağa gömüldüğü fark edildi. Aynı zamanda öldürülen köpekler ile yaşayanlar aynı yerde tutulmaya devam ediliyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından valilik harekete geçti. Osmaniye Hayvan Barınağında hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü hakkında sosyal medyada yayınlanan haberler hususunda Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır.

Osmaniye Belediyesi Barınağında Katliam! Bazılarını Öldürüp Bazılarını Diri Diri GömdülerOsmaniye Belediyesi Barınağında Katliam! Bazılarını Öldürüp Bazılarını Diri Diri GömdülerGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osmaniye Köpek Hayvan katliamı Sokak köpekleri
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Ankara'da Erkek Vahşeti! Eşi ile 5 Yaşındaki Kayınbiraderine Kabusu Yaşattı: Genç Kadın Kanlar İçinde Yardım İstedi Ankara'da Erkek Vahşeti! Eşi ile 5 Yaşındaki Kayınbiraderine Kabusu Yaşattı
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
4 Yaşındaki Çocuk Kamyonetin Altında Kaldı! Acılı Anne Sinir Krizi Geçirdi 4 Yaşındaki Çocuk Kamyonetin Altında Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Taste Atlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Türkiye’den 4 Lezzet Listeye Girdi Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den 4 Lezzet Listeye Girdi
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi
MSB’den Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Ünlü Manken Güzide Duran’ın Boşanma Davasında Skandal İtiraf…Tek Tek Ortaya Döktü Ünlü Manken Güzide Duran’ın Boşanma Davasında Skandal İtiraf