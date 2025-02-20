Hayvan Bakımevinde Onlarca Köpek Ölü Bulundu: O Görüntüler Sonrası Osmaniye Valiliği İnceleme Başlattı

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken bir katliam haberi de Osmaniye'den geldi.

Osmaniye Belediyesi'ne ait barınakta onlarca köpek yavrularıyla birlikte katledilmiş halde bulundu. Birkaç köpeğin ise canlı canlı toprağa gömüldüğü fark edildi. Aynı zamanda öldürülen köpekler ile yaşayanlar aynı yerde tutulmaya devam ediliyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından valilik harekete geçti. Osmaniye Hayvan Barınağında hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü hakkında sosyal medyada yayınlanan haberler hususunda Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır.

Osmaniye Hayvan Barınağında hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü hakkında sosyal medyada yayınlanan haberler hususunda Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. @DrErdincYILMAZ1 pic.twitter.com/NkarYkndHy — TC Osmaniye Valiliği (@OsmaniyeValilik) February 20, 2025

Kaynak: Haber Merkezi