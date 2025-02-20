4 Yaşındaki Çocuk Kamyonetin Altında Kaldı! Acılı Anne Sinir Krizi Geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk sokakta oynarken kamyonet çarptı. Kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı. Çocuğunun kanlar içinde yerde yattığını gören acılı anne sinir krizi geçirdi.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi 1498. Sokak'ta oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğa yoldan geçen kamyonet çarptı. Kamyonet sürücüsü çocuğa çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 Yaşındaki Çocuk Kamyonetin Altında Kaldı! Acılı Anne Sinir Krizi Geçirdi - Resim : 1

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çocuğun annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

4 Yaşındaki Çocuk Kamyonetin Altında Kaldı! Acılı Anne Sinir Krizi Geçirdi - Resim : 2

'KANLAR İÇİNDE YATIYORDU'

Kazaya tanık olan esnaf Ayhan Özer, "Ben içeride oturuyordum, bir kadının çığlık sesini duydum. Dışarı çıktığımda çocuk kanlar içinde yatıyordu. Ağzı yüzü kanlar içerisindeydi ancak doğru olmaz diye müdahale etmedik, ambulansa haber verdik. Bayağı bir kan akmıştı ağzından, kulağından. Durumu çok ağırdı. Parkasının üst tarafı yırtılmıştı. Zannedersem aracın tekeri üzerinden geçmişti. Buradayken henüz canlıydı, vücudu hareket halindeydi. Çarpan aracı ben görmedim, çarptıktan sonra gitti. Kadının çığlık sesine çıktım ben, çıktığımda olayı gördüm" dedi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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