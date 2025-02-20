Ankara'da Erkek Vahşeti! Eşi ile 5 Yaşındaki Kayınbiraderine Kabusu Yaşattı: Genç Kadın Kanlar İçinde Yardım İstedi
Ankara'da bir erkek eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderine dehşeti yaşattı. A.E. isimli erkek, tartıştığı eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı. Yaralı kadın kanlar içinde pencereye çıkarak yardım istedi. Olay yerinden kaçan erkeğin kendisini de yaraladığı öğrenildi. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 15.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. 24 yaşındaki A.E. ile 21 yaşındaki eşi G.N.E. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi üzerine eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı.
KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ
Yaralı kadın olay sonrası pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. 'Yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
KENDİSİNİ DE YARALADI
Olayın ardından kaçan A.E., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA