DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a Hapis Cezası

DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Alkan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a Hapis Cezası

Kars'ın DEM Partili Kağızman İlçe Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla açılan davada karar açıklandı. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatı katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Alkan ise katılmadı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Alkan'ın avukatının mazeret talebinde bulunmasına yönelik savunma yapmak için süre talebi reddedildi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda Mehmet Alkan gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 2009-2014 yılları arasında HDP'den Kağızman Belediye Başkanlığı yapan Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde de DEM Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Kaynak: İHA

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