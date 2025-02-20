CHP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi! Hastaneye Kaldırıldı

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, memleketi Rize'de trafik kazası geçirdi. Rize'nin Ardeşen ilçesinde geçirdiği kazada yaralanan Ocaklı ve 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza geçirdi. CHP'li Vekil Tahsin Ocaklı idaresindeki araç ile Muhammet M. idaresindeki araç çarpıştı.

CHP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi! Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

Kazada Tahsin Ocaklı, kamyonet sürücüsü Serdar K. ve beraberindeki Muhammet M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ocaklı’nın ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

CHP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi! Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

OCAKLI'DAN AÇIKLAMA

Genel Cerrahi Servisinde tedavisi devam eden Milletvekili Ocaklı, kazada küçük sıyrıklar aldıklarını söyledi. Kendisi, diğer araçtaki sürücü ve yolcunun sağlığında kalıcı bir sorun olmadığını belirten Ocaklı, bundan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

CHP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi! Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 3

Ocaklı, "Herhangi bir sorunum yok, yarın itibarıyla her şey yoluna girmiş, düzelmiş olur. Nerede kaldıysak oradan devam ederiz diyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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