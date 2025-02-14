Ölümden Döndüler! AKP'li Vekil ile Danışmanı Trafik Kazası Geçirdi
AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan Yurdunuseven ile Kanat hastanede müşahede altına alındı.
AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre, Yurdunuseven ile Kanat, bir program sonrası Afyonkarahisar’a döndükleri esnada kaza yaptı.
HAFİF YARALANDILAR
Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Milletvekili Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müşahede altına aldı.
Kaynak: İHA
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