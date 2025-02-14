Ölümden Döndüler! AKP'li Vekil ile Danışmanı Trafik Kazası Geçirdi

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre, Yurdunuseven ile Kanat, bir program sonrası Afyonkarahisar’a döndükleri esnada kaza yaptı.

HAFİF YARALANDILAR

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Milletvekili Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müşahede altına aldı.

Kaynak: İHA