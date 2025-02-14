Köprü Altında Korkunç Olay! 45 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
Batman’da 45 yaşındaki Kenan Başak isimli bir adam köprü altında ölü bulundu. Başak'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 45 yaşındaki Kenan Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başak'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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