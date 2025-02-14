Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Hepsi Birden Vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji tarafından vatandaşlara pus, sis, çığ, buzlanma ve don uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -3°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -16°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -5°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -9°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi