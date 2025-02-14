Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Hepsi Birden Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU -3°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -16°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -16°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi