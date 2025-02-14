İstanbul'daki Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalında Flaş Gelişme! Savcılık Harekete Geçti

İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat masasında yaşanan pazarlık skandalına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
İstanbul'daki Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalında Flaş Gelişme! Savcılık Harekete Geçti

İstanbul'da yenidoğan çetesi skandalının ardından özel bir hastanenin ameliyathanesinde muhasebecinin hastayla pazarlık yapması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Edinilen bilgiye göre; 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giden 51 yaşındaki B.T.'nin üç damarının tıkalı olduğu belirlendi ve acil olarak anjiyo yapılması gerektiğine karar verildi.

Bunun üzerine Bakırköy'de özel bir hastaneye sevk edilen B.T., hastalarla temizlik görevlilerinin ilgilendiğini fark edince tedaviyi reddetti. Ancak doktorların kalp krizi riskinin bulunduğunu belirtmesi ve acil anjiyo yapılması gerektiğini söylemesiyle hastanın yatışı sağlandı. Ardından ameliyathanede akılalmaz anlara şahit olundu.

'15'E DE VAR 35'E DE'

Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı. Görüntülerde muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdururken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da resen soruşturma başlatıldı.

Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini DurdurduAmeliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini DurdurduGüncel
Özel Hastanede Bir Skandal Daha! Ameliyat Masasında Utandıran PazarlıkÖzel Hastanede Bir Skandal Daha! Ameliyat Masasında Utandıran PazarlıkGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Soruşturma
Son Güncelleme:
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Beyoğlu'nda Elektrik Kesintileri Halkı Bezdirdi! Mahalleli Ayakta, Polis Teyakkuzda Beyoğlu'nda Elektrik Kesintileri Halkı Bezdirdi! Mahalleli Ayakta, Polis Teyakkuzda
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu, Akın Akın Geliyorlar, TÜİK Ters Köşe Etti İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu