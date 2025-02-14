İstanbul'daki Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalında Flaş Gelişme! Savcılık Harekete Geçti

İstanbul'da yenidoğan çetesi skandalının ardından özel bir hastanenin ameliyathanesinde muhasebecinin hastayla pazarlık yapması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Edinilen bilgiye göre; 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giden 51 yaşındaki B.T.'nin üç damarının tıkalı olduğu belirlendi ve acil olarak anjiyo yapılması gerektiğine karar verildi.

Bunun üzerine Bakırköy'de özel bir hastaneye sevk edilen B.T., hastalarla temizlik görevlilerinin ilgilendiğini fark edince tedaviyi reddetti. Ancak doktorların kalp krizi riskinin bulunduğunu belirtmesi ve acil anjiyo yapılması gerektiğini söylemesiyle hastanın yatışı sağlandı. Ardından ameliyathanede akılalmaz anlara şahit olundu.

'15'E DE VAR 35'E DE'

Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı. Görüntülerde muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdururken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA