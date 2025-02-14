İHA 'Sakız' Dedi, DHA 'İntihar', Minik Esra'ya Ne Oldu?

Batman’da nefes alamadığı şikayetiyle hastaneye getirilen ve hayatını kaybeden 12 yaşındaki kız çocuğunun boynunda ip izlerinin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. Minik Esra'nın ölüm sebebi için İHA sakız derken, DHA ise olayı intihar olarak geçti. Minik Esra'nın şüpheli ölümü araştırılıyor.

Son Güncelleme:
İHA 'Sakız' Dedi, DHA 'İntihar', Minik Esra'ya Ne Oldu?

Batman’ın Çamlıca Mahallesi’nde 12 yaşındaki Esra B. şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde nefes alamadığı gerekçesiyle hastaneye getirilen kız çocuğu, yapılan tüm müdahalenin ardından kurtarılamadı.

İHA 'Sakız' Dedi, DHA 'İntihar', Minik Esra'ya Ne Oldu? - Resim : 1

BOYNUNDA İP İZLERİ BULUNDU

Tedavi sırasında boynunda ip izlerine rastlanan kız çocuğunun cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA 'Sakız' Dedi, DHA 'İntihar', Minik Esra'ya Ne Oldu? - Resim : 2

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Yaklaşık 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen küçük kızın intihar ettiği iddia edilirken, şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bir diğer ajans İHA’da Esra’nın ölüm sebebi şüpheli olarak belirtilmezken, Esra'nın çiğnediği sakızın soluk borusuna yapıştığı, bu nedenle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Küçük kızın ölümündeki intihar ve cinayet şüphesi incelenecek. 12 yaşındaki Esra’nın cansız bedeni İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Batman İntihar Cinayet
Son Güncelleme:
İstanbul'daki Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalında Flaş Gelişme! Savcılık Harekete Geçti Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalında Flaş Gelişme
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu, Akın Akın Geliyorlar, TÜİK Ters Köşe Etti İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu