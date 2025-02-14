İHA 'Sakız' Dedi, DHA 'İntihar', Minik Esra'ya Ne Oldu?

Batman’ın Çamlıca Mahallesi’nde 12 yaşındaki Esra B. şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde nefes alamadığı gerekçesiyle hastaneye getirilen kız çocuğu, yapılan tüm müdahalenin ardından kurtarılamadı.

BOYNUNDA İP İZLERİ BULUNDU

Tedavi sırasında boynunda ip izlerine rastlanan kız çocuğunun cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Yaklaşık 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen küçük kızın intihar ettiği iddia edilirken, şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bir diğer ajans İHA’da Esra’nın ölüm sebebi şüpheli olarak belirtilmezken, Esra'nın çiğnediği sakızın soluk borusuna yapıştığı, bu nedenle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Küçük kızın ölümündeki intihar ve cinayet şüphesi incelenecek. 12 yaşındaki Esra’nın cansız bedeni İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA-İHA