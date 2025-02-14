İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu, Akın Akın Geliyorlar, TÜİK Ters Köşe Etti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son paylaştığı veri büyük dikkat çekti. TÜİK’in aktardığına göre, İstanbul’da 2 milyon 139 bin 544 İstanbullunun ardından en fazla yaşayan nüfusun 759 bin 363 kişi ile Sivaslılar olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu, Akın Akın Geliyorlar, TÜİK Ters Köşe Etti

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı. Buna göre her yol çok sayıda ilden göç alan İstanbul’un nüfusunun 15 milyon 138 bin 796 kişiye ulaştığı tespit edildi.

Mega kentte, İstanbullular dışında en çok nüfusun 759 bin 363 kişi ile Sivaslılar olduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin en fazla göç veren şehrin Sivas’ın nüfusu ise 637 bin 7 kişi olarak açıklandı.

İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu, Akın Akın Geliyorlar, TÜİK Ters Köşe Etti - Resim : 1

Sivas’ın ardından sıralamayı Kastamonu, Ordulular, Giresunlular, Tokatlılar, Erzurumlular, Malatyalılar, Samsunlular, Trabzonlular takip etti. İstanbul’da en az yaşayanlar ise 10 bin 456 ile Burdurlular oldu.

İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu, Akın Akın Geliyorlar, TÜİK Ters Köşe Etti - Resim : 2

Şehirlerin oranları ise şöyle:

Ordulular: 519 bin 889 kişi

Giresunlular: 485 bin 500 kişi

Tokatlılar: 475 bin 471 kişi

Erzurumlular: 456 bin 192 kişi

Malatyalılar: 422 bin 78 kişiyle

Samsunlular: 415 bin 372 kişi

Trabzonlular: 413 bin 924 kişi

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Sivas TÜİK
Son Güncelleme:
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
Trafik Kazasında Yaralanan Operatör İçin Askeri Helikopter Havalandı Trafik Kazasında Yaralanan Operatör İçin Askeri Helikopter Havalandı
Beyoğlu'nda Elektrik Kesintileri Halkı Bezdirdi! Mahalleli Ayakta, Polis Teyakkuzda Beyoğlu'nda Elektrik Kesintileri Halkı Bezdirdi! Mahalleli Ayakta, Polis Teyakkuzda
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu