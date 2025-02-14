İstanbul’un En Çok Göç Aldığı İl Belli Oldu, Akın Akın Geliyorlar, TÜİK Ters Köşe Etti

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı. Buna göre her yol çok sayıda ilden göç alan İstanbul’un nüfusunun 15 milyon 138 bin 796 kişiye ulaştığı tespit edildi.

Mega kentte, İstanbullular dışında en çok nüfusun 759 bin 363 kişi ile Sivaslılar olduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin en fazla göç veren şehrin Sivas’ın nüfusu ise 637 bin 7 kişi olarak açıklandı.

Sivas’ın ardından sıralamayı Kastamonu, Ordulular, Giresunlular, Tokatlılar, Erzurumlular, Malatyalılar, Samsunlular, Trabzonlular takip etti. İstanbul’da en az yaşayanlar ise 10 bin 456 ile Burdurlular oldu.

Şehirlerin oranları ise şöyle:

Ordulular: 519 bin 889 kişi

Giresunlular: 485 bin 500 kişi

Tokatlılar: 475 bin 471 kişi

Erzurumlular: 456 bin 192 kişi

Malatyalılar: 422 bin 78 kişiyle

Samsunlular: 415 bin 372 kişi

Trabzonlular: 413 bin 924 kişi

Kaynak: İHA