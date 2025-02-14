Trafik Kazasında Yaralanan Operatör İçin Askeri Helikopter Havalandı

Van Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar sebebiyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Bahçesaray Şube Şefliğine bağlı ekibin kullandığı iş makinesi, Bağcılar Mahallesi yolunda kaza yaparak şarampole devrildi.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI

İhbar sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların yardımıyla devrilen iş makinesinden çıkarılan operatör Mehmet Salim Akçer'e ilk müdahale bölgeye ulaşan ambulansta yapıldı.

BÖLGEYE ASKERİ HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

İleri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye kaldırılmasına karar verilen Akçer için bölgeye jandarma helikopteri getirildi. Kısa sürede kaza yerine intikal eden askeri helikoptere alınan Akçer, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Akçer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA