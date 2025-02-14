'Öldüren İçki'ye Son Darbe, Bir Kent Zehirlenmeden Hepsine El Konuldu

Ölü sayısının günden güne artış gösterdiği sahte içkilere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Samsun’da sahte içki üreten bir iş yerine yapılan baskında 55 litre etil alkol bulundu.

'Öldüren İçki'ye Son Darbe, Bir Kent Zehirlenmeden Hepsine El Konuldu

Ankara ve İstanbul’da sahte içki ölümlerinin artmasının ardından denetimlerini artıran ekiplerin baskın yaptığı son adreslerden biri de Samsun oldu.

Samsun’un Canik ilçesinde 60 yaşındaki H.A. isimli şahsın sahte alkol ürettiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsın iş yerinde arama yaptı.

'Öldüren İçki'ye Son Darbe, Bir Kent Zehirlenmeden Hepsine El Konuldu - Resim : 1

55 LİTRE ETİL ALKOL BULUNDU

Yapılan aramalarda 55 litre etil alkol ve 56 adet anason aroma kiti ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyon sonrasında inceleme başlatıldı.

Ankara'da Sahte İçki Kabusu! Can Kaybı 38'e YükseldiAnkara'da Sahte İçki Kabusu! Can Kaybı 38'e YükseldiGüncel

7 Bin 104 Litre Sahte İçki Piyasaya Sürülmeden Ele Geçirildi7 Bin 104 Litre Sahte İçki Piyasaya Sürülmeden Ele GeçirildiGüncel

'Sahte İçki' Kabusu Örümcek Gibi Türkiye’yi Sarıyor, Ankara'da Korkutan Tablo'Sahte İçki' Kabusu Örümcek Gibi Türkiye’yi Sarıyor, Ankara'da Korkutan TabloGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sahte içki Samsun
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
Ahşap İmalathanesinde Yangın Paniği Ahşap İmalathanesinde Yangın Paniği
Yaralı Doğana Yardım Eli Yaralı Doğana Yardım Eli
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu