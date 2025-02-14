'Öldüren İçki'ye Son Darbe, Bir Kent Zehirlenmeden Hepsine El Konuldu

Ankara ve İstanbul’da sahte içki ölümlerinin artmasının ardından denetimlerini artıran ekiplerin baskın yaptığı son adreslerden biri de Samsun oldu.

Samsun’un Canik ilçesinde 60 yaşındaki H.A. isimli şahsın sahte alkol ürettiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsın iş yerinde arama yaptı.

55 LİTRE ETİL ALKOL BULUNDU

Yapılan aramalarda 55 litre etil alkol ve 56 adet anason aroma kiti ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyon sonrasında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA