7 Bin 104 Litre Sahte İçki Piyasaya Sürülmeden Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarmanın son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol yakalandı.

7 Bin 104 Litre Sahte İçki Piyasaya Sürülmeden Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkol üreticileri ile satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Son 1 ayda yapılan operasyonlarda; 9 litre bira, 37 litre votka, 120 litre viski, 394 litre rakı, 1519 litre şarap, 5 bin 25 litre etil ve metil alkol olmak üzere toplam 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

7 Bin 104 Litre Sahte İçki Piyasaya Sürülmeden Ele Geçirildi - Resim : 1

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol ticaretine karşı yürütülen mücadele ile can kayıplarının önüne geçildiğini, ekonomik kayıpların engellendiğini ve vergi kaybı önlenerek ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi

Kaynak: DHA

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