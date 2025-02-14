Ahşap İmalathanesinde Yangın Paniği

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde çıkan yangın, komşu esnaflarda paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

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Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'nda yer alan ahşap imalatı yapan bir dükkânda başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ahşap İmalathanesinde Yangın Paniği - Resim : 1

Ekipler yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş Yangın İtfaiye
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