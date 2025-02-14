Ahşap İmalathanesinde Yangın Paniği
Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde çıkan yangın, komşu esnaflarda paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'nda yer alan ahşap imalatı yapan bir dükkânda başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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