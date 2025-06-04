İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı
Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasalarındaki son hareketliliği değerlendirdi. Memiş, geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde olan altının yeni haftaya ve Haziran ayının ilk günlerine yükselişle başladığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik hafta sonu gerçekleştirdiği saldırının ardından jeopolitik tansiyonun artması, ons altında 70 dolar, gram altında ise 70 liralık bir yükselişe neden oldu.
PİYASALAR RUSYA’NIN TEPKİSİNİ BEKLİYOR
Altında yukarı yönlü hareketin dikkat çekici olduğunu vurgulayan İslam Memiş, “Piyasalar şu an olası bir Rusya misillemesine odaklanmış durumda. Bu tür jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalara etkisi sürüyor” değerlendirmesini yaptı.
ALTINA YATIRIM İLGİSİ ARTIYOR
Altının artık sadece takı olarak değil, yatırım aracı olarak öne çıktığını belirten İslam Memiş, “Küresel ve yerel piyasalarda altının kazandırma potansiyeli yatırımcıların ilgisini artırıyor. Darphane ve rafinerilerde çeyrek, gram ve cumhuriyet altını üretimi hız kazanmış durumda. Son yıllarda düğünlerde dahi altın takmak yerine nakit tercih ediliyor. Bu da altının artık daha çok yatırım aracı olarak değerlendirildiğini gösteriyor” dedi.
İNTERNETTEN ALTIN ALACAKLARA ÖNEMLİ UYARI
İnternetten altın alışverişine karşı vatandaşları uyaran İslam Memiş, sahte ya da düşük ayarlı ürünlerin gönderilebildiğine dikkat çekti. “Görüntüsü orijinal olan ürünler yapay zeka ve gelişmiş kopyalama teknikleriyle taklit edilebiliyor. Bu nedenle altın alışverişinde mutlaka kurumsal, güvenilir ve resmi internet siteleri tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.
HANGİ ALTIN TÜRÜ ALINMALI?
Altın türü seçiminde ise İslam Memiş şu tavsiyelerde bulundu: “Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınlarının tamamı 22 ayardır ve Darphane tarafından üretilir. Değer farkı yoktur. Bütçeniz hangisine uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Gram altınlarda ise 24 ayar seçenekler rafineriler tarafından üretiliyor. Yatırımcı için önemli olan, güvenli ve uygun maliyetle altına ulaşabilmesidir.”