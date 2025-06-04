İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı

ALTINA YATIRIM İLGİSİ ARTIYOR

Altının artık sadece takı olarak değil, yatırım aracı olarak öne çıktığını belirten İslam Memiş, “Küresel ve yerel piyasalarda altının kazandırma potansiyeli yatırımcıların ilgisini artırıyor. Darphane ve rafinerilerde çeyrek, gram ve cumhuriyet altını üretimi hız kazanmış durumda. Son yıllarda düğünlerde dahi altın takmak yerine nakit tercih ediliyor. Bu da altının artık daha çok yatırım aracı olarak değerlendirildiğini gösteriyor” dedi.