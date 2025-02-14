Aydın'da Ev Yangını! Bina Kül Oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'da Ev Yangını! Bina Kül Oldu

Aydın’ın Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Husam Elfelci’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde bulunan 4 çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
7 Mahalleye Dev Operasyon! Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi 7 Mahalleye Dev Operasyon! Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu