Terör Propagandasına Tutuklama

Sivas'ta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör Propagandasına Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan operasyonda M.E. isimli şahsın terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonla şüpheli M. E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen M.E., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Samsun'da 'Kapalı Devre' Operasyonu: İki TutuklamaSamsun'da 'Kapalı Devre' Operasyonu: İki TutuklamaGüncel
Eşi Boşanma Davası Açtı, Dilekçeyi Yazan Arzuhalciyi Kurşunladı: 2 TutuklamaEşi Boşanma Davası Açtı, Dilekçeyi Yazan Arzuhalciyi Kurşunladı: 2 TutuklamaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas Terörle Mücadele
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Esenyurt'ta 250 Bin TL'lik Hırsızlık: Öyle Bir Yerden Girdiler ki... Esenyurt'ta 250 Bin TL'lik Hırsızlık: Öyle Bir Yerden Girdiler ki...
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
Batman'da İş Yeri Hırsızları Tutuklandı Batman'da İş Yeri Hırsızları Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu