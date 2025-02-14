Terör Propagandasına Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan operasyonda M.E. isimli şahsın terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonla şüpheli M. E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen M.E., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA