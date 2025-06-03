Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak

Temizliğe başlamakta zorlanıyor veya vakitsizlikten sürekli erteliyorsanız, 20/10 yöntemi tam size göre bir çözüm sunuyor.

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Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak


20/10 yöntemi, sadece 20 dakikanızı temizlik işlerine ayırmanızı, ardından 10 dakikalık bir mola vererek kendinizi ödüllendirmenizi öneriyor. Böylece gözünüzde büyüyen temizlik işleri daha ulaşılabilir hale geliyor.

Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak - Resim : 1

20/10 TEMİZLİK YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

20 dakikalık süre boyunca hedef odaklı bir şekilde çalışılır. Gereksiz eşyalar ayrılır, çöpler torbalanır, bağışlanabilecekler sınıflanır. Gerekli araçlar arasında zamanlayıcı, çöp torbaları, düzenleyiciler ve kutular yer alır. 20 dakika dolunca ise 10 dakikalık bir mola verilir; ister bir çay molası, ister rahatlatıcı bir kısa aktivite ile dinlenme sağlanır.

Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak - Resim : 2

NEDEN ETKİLİDİR?

Bu yöntem, büyük temizlik hedeflerinin yarattığı baskıyı azaltır. Küçük ama verimli adımlarla ilerlemek, motivasyonu artırır ve zamanla düzenli bir temizlik alışkanlığı geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, tek seferde her şeyi yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak temizlik stresini en aza indirir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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