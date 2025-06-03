Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak



20/10 yöntemi, sadece 20 dakikanızı temizlik işlerine ayırmanızı, ardından 10 dakikalık bir mola vererek kendinizi ödüllendirmenizi öneriyor. Böylece gözünüzde büyüyen temizlik işleri daha ulaşılabilir hale geliyor.

20/10 TEMİZLİK YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

20 dakikalık süre boyunca hedef odaklı bir şekilde çalışılır. Gereksiz eşyalar ayrılır, çöpler torbalanır, bağışlanabilecekler sınıflanır. Gerekli araçlar arasında zamanlayıcı, çöp torbaları, düzenleyiciler ve kutular yer alır. 20 dakika dolunca ise 10 dakikalık bir mola verilir; ister bir çay molası, ister rahatlatıcı bir kısa aktivite ile dinlenme sağlanır.

NEDEN ETKİLİDİR?

Bu yöntem, büyük temizlik hedeflerinin yarattığı baskıyı azaltır. Küçük ama verimli adımlarla ilerlemek, motivasyonu artırır ve zamanla düzenli bir temizlik alışkanlığı geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, tek seferde her şeyi yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak temizlik stresini en aza indirir.

Kaynak: Haber Merkezi