Bankalar Haziran Ayı Mevduat Faizlerini Güncelledi! Bu Para, Mevduata Koyana 2 Asgari Ücret Bağladı
Haziran ayına girerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ve Türk Lirası'na geçişi destekleyen uygulamaları, bankalarda mevduat faizlerini gözle görülür şekilde yükseltti. Özellikle elinde yüklü nakit bulunan yatırımcılar, alternatif enstrümanlar yerine yeniden TL mevduata yönelmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dört ayın en yüksek faiz seviyelerine ulaşılan bu dönemde, bankalar müşterilerini cezbetmek için oldukça cazip oranlar sunuyor. Mevduat faizlerinin bir süre daha bu seviyelerde kalması beklenirken, 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük getirisi de yatırımcıların radarında.
Peki, 3 Haziran 2025 itibarıyla bankaların sunduğu 1 ay vadeli (32 gün) faiz oranları ve 1 milyon TL'nin net kazancı ne kadar? İşte banka banka güncel tablo:
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR
Alternatif Bank:
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 1.039.496 TL
Net Kazanç: 39.496 TL
Türkiye Finans (Katılım Bankası - Kâr Payı):
Kâr Payı Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 1.039.496 TL
Net Kazanç: 39.496 TL
TEB:
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 1.038.751 TL
Net Kazanç: 38.751 TL
Fibabanka:
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 1.038.751 TL
Net Kazanç: 38.751 TL
YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR
QNB Finansbank:
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.038.005 TL
Net Kazanç: 38.005 TL
ING:
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.038.005 TL
Net Kazanç: 38.005 TL
ODEA:
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.038.005 TL
Net Kazanç: 38.005 TL
HSBC:
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
Net Kazanç: 37.260 TL
ORTA SEVİYE MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR
DenizBank:
Faiz Oranı: %49.5
Vade Sonu Tutar: 1.036.888 TL
Net Kazanç: 36.888 TL
Getir Finans:
Faiz Oranı: %49.5
Vade Sonu Tutar: 1.036.888 TL
Net Kazanç: 36.888 TL
Akbank:
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 1.036.515 TL
Net Kazanç: 36.515 TL
Yapı Kredi:
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 1.036.515 TL
Net Kazanç: 36.515 TL
Garanti BBVA:
Faiz Oranı: %48.5
Vade Sonu Tutar: 1.036.142 TL
Net Kazanç: 36.142 TL
N Kolay:
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.035.025 TL
Net Kazanç: 35.025 TL
DAHA DÜŞÜK FAİZ VEREN BANKALAR
ON Plus:
Faiz Oranı: %45.5
Vade Sonu Tutar: 1.033.907 TL
Net Kazanç: 33.907 TL
Enpara:
Faiz Oranı: %44.5
Vade Sonu Tutar: 1.033.162 TL
Net Kazanç: 33.162 TL
Halkbank:
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 1.031.299 TL
Net Kazanç: 31.299 TL
İş Bankası:
Faiz Oranı: %39.5
Vade Sonu Tutar: 1.029.436 TL
Net Kazanç: 29.436 TL
Ziraat Bankası:
Faiz Oranı: %35
Vade Sonu Tutar: 1.026.082 TL
Net Kazanç: 26.082 TL
KATILIM BANKALARINDA KÂR PAYI ORANLARI
Vakıf Katılım:
Kâr Payı: %34,29
Vade Sonu Tutar: 1.025.553 TL
Net Kazanç: 25.553 TL
Albaraka Türk:
Kâr Payı: %33,31
Vade Sonu Tutar: 1.024.823 TL
Net Kazanç: 24.823 TL