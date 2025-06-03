Bankalar Haziran Ayı Mevduat Faizlerini Güncelledi! Bu Para, Mevduata Koyana 2 Asgari Ücret Bağladı

Son dört ayın en yüksek faiz seviyelerine ulaşılan bu dönemde, bankalar müşterilerini cezbetmek için oldukça cazip oranlar sunuyor. Mevduat faizlerinin bir süre daha bu seviyelerde kalması beklenirken, 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük getirisi de yatırımcıların radarında.

Peki, 3 Haziran 2025 itibarıyla bankaların sunduğu 1 ay vadeli (32 gün) faiz oranları ve 1 milyon TL'nin net kazancı ne kadar? İşte banka banka güncel tablo: