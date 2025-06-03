Bayram Öncesi Damak Çatlatan Yaprak Sarmasının Tüyosu Paylaşıldı: Bu Lezzetle Çifte Bayram Yaşayacaksınız

Bayramların vazgeçilmezi yaprak sarmasının gizli tüyosu paylaşıldı. Bu tarifle yapacağınız yaprak sarması, size ve misafirlerinize çifte bayram yaşatacak.

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Bayram Öncesi Damak Çatlatan Yaprak Sarmasının Tüyosu Paylaşıldı: Bu Lezzetle Çifte Bayram Yaşayacaksınız

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, hem geleneksel hem de sağlıklı bir lezzet arayanlar için nefis bir zeytinyağlı yaprak sarma tarifimiz var. Hafifliği ve zengin aromasıyla sofraları süsleyen bu yaprak sarması bayram ziyaretlerinde misafirlerinize sunabileceğiniz özel bir seçenek.

Bayram Öncesi Damak Çatlatan Yaprak Sarmasının Tüyosu Paylaşıldı: Bu Lezzetle Çifte Bayram Yaşayacaksınız - Resim : 1

MALZEME LİSTESİ (KISACA)

Asma yaprağı, pirinç, zeytinyağı, kuru soğan, domates, dolmalık fıstık, kuş üzümü, baharatlar (nane, karabiber, tarçın, yenibahar), toz şeker, limon, sıcak su ve maydanoz.

Bayram Öncesi Damak Çatlatan Yaprak Sarmasının Tüyosu Paylaşıldı: Bu Lezzetle Çifte Bayram Yaşayacaksınız - Resim : 2

HAZIRLIK AŞAMALARI

Yapraklar tuzdan arındırılarak ılık suda bekletilir.

İç harç için soğan, fıstık ve kuş üzümü zeytinyağında kavrulur, ardından pirinç ve diğer malzemeler eklenerek harç hazırlanır.

Yaprakların içine harç konularak sıkı bir şekilde sarılır ve tencereye dizilir.

Üzerine limon dilimleri yerleştirilir, zeytinyağı ve su eklenir.

Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirilir.

Yumuşacık dokusu, dengeli iç harcı ve limonla tamamlanan aromasıyla bu zeytinyağlı yaprak sarma, bayramda hafızalarda kalacak lezzetler arasında yerini alacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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