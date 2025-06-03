Türkiye'nin En İyi Mühendislik Fakülteleri Açıklandı! O Üniversite Listeye Damgasını Vurdu
Üniversite tercih dönemi yaklaşırken, mühendislik eğitimi almak isteyen binlerce aday için önemli bir referans niteliği taşıyan yeni sıralama açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
AD Scientific Index’in 2025 verileri doğrultusunda hazırlanan liste, akademik yayınlar, H-indeksi, i10 indeksi ve atıf sayıları gibi bilimsel ölçütlere dayanarak Türkiye'nin önde gelen mühendislik fakültelerini sıralıyor.
Listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumları güçlü akademik kadrolarıyla öne çıkarken, özel üniversiteler de bilimsel performanslarıyla dikkat çekiyor. İşte mühendislik alanında Türkiye’nin en prestijli 10 üniversitesi:
1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Ankara
ODTÜ, mühendislik alanındaki akademik gücüyle ilk sırada yer alıyor. Toplam 525 öğretim üyesiyle yürüttüğü bilimsel çalışmalar sayesinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öncü bir konuma sahip.
2. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – İstanbul
Türkiye'nin en eski teknik üniversitelerinden biri olan İTÜ, 536 akademisyenle büyük bir eğitim kadrosuna sahip. Teknolojik altyapısı, geniş laboratuvar olanakları ve araştırma projeleriyle ikinci sırada yer alıyor.
3. Bilkent Üniversitesi – Ankara
141 mühendislik akademisyeniyle dikkat çeken Bilkent, yenilikçi eğitim anlayışı ve araştırma temelli programları sayesinde sıralamada üçüncü sırada yer alıyor. Özel üniversiteler arasında öne çıkan bir başarıya sahip.
4. Koç Üniversitesi – İstanbul
Koç Üniversitesi, mühendislik bölümlerinde görev yapan 148 bilim insanı ile dördüncü sıraya yerleşti. Sanayiyle kurduğu güçlü iş birlikleri ve modern araştırma merkezleriyle öğrencilere geniş olanaklar sunuyor.
5. Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul
Tarihî yapısıyla olduğu kadar eğitim kalitesiyle de tanınan Boğaziçi Üniversitesi, 247 akademisyeni ile listede beşinci sırada. Disiplinler arası eğitim anlayışı, mühendislik eğitiminin kalitesini yukarı taşıyor.
6. Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul
YTÜ, özellikle teknik altyapısı ve mühendislik geleneğiyle tanınan bir devlet üniversitesi. 280 akademisyenle listede altıncı sırada yer alırken, geniş mühendislik yelpazesiyle öğrencilere çeşitli seçenekler sunuyor.
7. Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir
İzmir’in önde gelen üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül, mühendislik alanında 150 öğretim üyesiyle faaliyet gösteriyor. Araştırma merkezleri ve farklı mühendislik disiplinleriyle dikkat çeken bir eğitim kurumu.
8. Hacettepe Üniversitesi – Ankara
206 akademisyeniyle mühendislik eğitiminde adından sıkça söz ettiren Hacettepe, özellikle disiplinli akademik yaklaşımı ve bilimsel üretkenliğiyle sekizinci sırada yer alıyor.
9. Sabancı Üniversitesi – İstanbul
Genç yaşına rağmen hızlı bir gelişim gösteren Sabancı Üniversitesi, 138 mühendislik akademisyeni ile dokuzuncu sırada. Yenilikçi müfredatı ve proje bazlı eğitim modeliyle mühendislik alanında fark yaratıyor.
10. Gazi Üniversitesi – Ankara
Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi, 214 akademisyeniyle mühendislik fakülteleri arasında onuncu sırada bulunuyor. Tecrübeli kadrosu ve çeşitli mühendislik bölümleriyle öğrencilere geniş bir yelpaze sunuyor.