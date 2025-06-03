Türkiye'nin En İyi Mühendislik Fakülteleri Açıklandı! O Üniversite Listeye Damgasını Vurdu

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Ankara

ODTÜ, mühendislik alanındaki akademik gücüyle ilk sırada yer alıyor. Toplam 525 öğretim üyesiyle yürüttüğü bilimsel çalışmalar sayesinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öncü bir konuma sahip.

2. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – İstanbul

Türkiye'nin en eski teknik üniversitelerinden biri olan İTÜ, 536 akademisyenle büyük bir eğitim kadrosuna sahip. Teknolojik altyapısı, geniş laboratuvar olanakları ve araştırma projeleriyle ikinci sırada yer alıyor.