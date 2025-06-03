Çamaşır Makinesinin Ömrünü Uzatıyor: Deterjanı Böyle Kullanmak Gerekiyormuş

En iyi sonucu almak için kapsüller, çamaşır makinesi tamburunun en altına yerleştirilmeli, ardından kirli çamaşırlar üstüne konmalıdır. Kapsüller ön yıkama için uygun değildir; lekeli giysilerde ön işlem gereklidir.

10 KİLODA 2 KAPSÜL YETERLİ OLUYOR

Kapsül sayısı doğru ayarlanmalı; örneğin, 7 kg çamaşır için bir kapsül, 10 kg için iki kapsül idealdir.

Ayrıca, tamburun üst kısmında yaklaşık 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

DAHA İYİ SONUÇ ALINIYOR

Yıkama sıcaklığı ise üretici tavsiyelerine göre ayarlanmalıdır. Doğru kullanım sayesinde kapsüllerle hem ekonomik hem de etkili yıkama yapılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi