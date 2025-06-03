Çamaşır Makinesinin Ömrünü Uzatıyor: Deterjanı Böyle Kullanmak Gerekiyormuş

Çamaşır kapsülleri, pratik ve etkili yıkama için tercih edilse de bazen tam çözünmeyebilirler.

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Çamaşır Makinesinin Ömrünü Uzatıyor: Deterjanı Böyle Kullanmak Gerekiyormuş

En iyi sonucu almak için kapsüller, çamaşır makinesi tamburunun en altına yerleştirilmeli, ardından kirli çamaşırlar üstüne konmalıdır. Kapsüller ön yıkama için uygun değildir; lekeli giysilerde ön işlem gereklidir.

Çamaşır Makinesinin Ömrünü Uzatıyor: Deterjanı Böyle Kullanmak Gerekiyormuş - Resim : 1

10 KİLODA 2 KAPSÜL YETERLİ OLUYOR

Kapsül sayısı doğru ayarlanmalı; örneğin, 7 kg çamaşır için bir kapsül, 10 kg için iki kapsül idealdir.

Ayrıca, tamburun üst kısmında yaklaşık 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

Çamaşır Makinesinin Ömrünü Uzatıyor: Deterjanı Böyle Kullanmak Gerekiyormuş - Resim : 2

DAHA İYİ SONUÇ ALINIYOR

Yıkama sıcaklığı ise üretici tavsiyelerine göre ayarlanmalıdır. Doğru kullanım sayesinde kapsüllerle hem ekonomik hem de etkili yıkama yapılabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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