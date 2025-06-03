Güler Sabancı Sonunda Paylaştı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 27 Mart 2025 tarihinde devreden iş insanı Güler Sabancı, aktif iş yaşamının ardından doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Sabancı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki üzüm bağlarından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Güler Sabancı Sonunda Paylaştı

21 yıl boyunca yürüttüğü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Ancak iş insanı artık zamanının önemli bir kısmını bahçe ve bağ işlerine ayırıyor.

INSTAGRAM'DAN ÜZÜM BAĞLARINA DAİR PAYLAŞIM

Güler Sabancı, kişisel Instagram hesabından Şarköy Mürefte'deki üzüm bağlarında çektiği kareleri “Bakarsan bağ olur” notuyla paylaşarak yeni yaşam tarzına dair ipuçları verdi. Paylaşımlarda, doğaya duyduğu ilgi ve emek vurgusu öne çıktı.

Güler Sabancı Sonunda Paylaştı - Resim : 1

“GÜLLERİN KORUDUĞU BAĞLAR, YAZA HAZIRLANIYOR”

Üzüm bağlarında devam eden çalışmalara değinen Güler Sabancı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bol emekle, güllerin koruduğu bağlar, depreme karşı güçlendirilmiş şaraphane yaza hazırlanıyor. Keyifle daha yakından devam edeceğim uğraşlardan. Herkese bereketli bir yaz diliyorum.”

Güler Sabancı’nın paylaşımı, sosyal medyada ilgi görürken, doğayla uyumlu yaşam biçimine yönelen iş dünyası temsilcileri açısından dikkat çeken bir örnek oluşturdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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