7'den 70'e Herkes Tüketiyordu, İçinde Esrar Tespit Edildi! Acil Kodla Toplatılmaya Başlandı: Tepki Üstüne Tepki Yağdı

Olay, Hollanda’nın Twente bölgesinde yaşandı. Aynı aileden birkaç çocuk ve bir kadının Haribo şekerlerini tükettikten sonra mide bulantısı ve bilinç bulanıklığı gibi semptomlar göstermesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan ilk testlerde, bu şekerlemelerde kenevir kaynaklı uyuşturucu maddeye rastlandığı belirlendi. Söz konusu bilgiler, Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA) tarafından paylaşıldı.