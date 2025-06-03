Bu Burçlar Köpeklerin Uzağından Bile Geçmek İstemiyor

Bazı kişiler için köpeklerle sıcak bir bağ kurmak pek mümkün olmuyor ve bunun nedenleri de kişilik özelliklerine göre değişebiliyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, yıldız haritasına göre köpeklere mesafeli duran bazı burçları belirledi.

Yengeç

Yengeç burcu insanları evlerindeki huzur ve düzeni her şeyin önünde tutar. Onlar için sessizlik, düzen ve kişisel alan çok değerlidir. Ancak köpeklerin enerjik halleri, sürekli hareket etmeleri ve gürültülü davranışları Yengeç'lerin bu düzenini bozabilir. Bu yüzden köpeklerle aynı ortamda olmak onları huzursuz edebilir.

Başak

Başak burçları, detaylara ve düzene son derece önem verir. Köpeklerin coşkulu, sınır tanımayan halleri Başak’lar için gereğinden fazla yorucu olabilir. Özellikle köpeklerin gösterdiği yoğun sevgi ve fiziksel temas, duygularını ölçülü yaşamayı seven bu burcun doğasına ters düşer. Onlar için her şeyin belli bir sınırı olmalıdır; köpeklerse bu sınırları genellikle tanımaz.

Boğa

Boğa burcu insanları, konfor ve rutinlerine bağlılıklarıyla tanınır. Evin içinde sakin ve huzurlu bir ortam isterler. Ancak köpeklerin sabah akşam dışarı çıkarılma gerekliliği, enerjik yapıları ve ev içindeki hareketlilikleri Boğa’lar için fazla zahmetli gelebilir. Onlar daha çok bakım açısından daha az ilgi isteyen hayvanlarla yaşamayı tercih ederler.