Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor

Yatak odası, günün yorgunluğunu atıp rahatladığınız özel bir alan olmalı. Ancak farkında olmadan bu huzurlu alanı karışıklıkla dolduruyor olabiliriz. İşte, enerji akışını olumsuz etkileyen ve mutlaka yatak odasından çıkarmanız gereken 8 eşya:

Dağınık Bozuk Paralar: Ceplerden çıkan bozukluklar masa üstlerini istila edebilir. Bunlar için evin başka bir yerinde sabit bir kutu kullanın.

Evrak ve Postalar: Resmi belgeler ya da fatura yığınları bu alanda olmamalı. Kağıtları düzenli şekilde başka odalarda muhafaza edin.

Kullanılmayan Spor Aletleri: Toz toplayan egzersiz aletleri hem yer kaplar hem de enerjiyi bozar. Aktif olarak kullanmıyorsanız kaldırın ya da bağışlayın.

Fazla Yastıklar: Gereksiz yastıklar yatakta karmaşa yaratır. Kullanmadıklarınızı dolaba kaldırın veya ihtiyacı olana verin.

Karışık Kablolar: Artan şarj aletleri ve eski kablolar odayı boğar. Kullanmadıklarınızı ayıklayın, kalanları ise belirli bir alanda saklayın.

Biriken Kitap ve Dergiler: Okunmayan kitaplar sadece toz biriktirir. Sadece aktif olarak okuduklarınızı başucunda tutun.

Ayakkabı Kutuları: Boş kutular alanı daraltır. Ayakkabılarınızı açık raflarda veya şeffaf kutularda saklamak daha iyidir.

Eski ve Gereksiz Çekler: Finansal evraklar, yatak odasında stres kaynağı olabilir. Saklanması gerekenleri düzenli klasörlere koyun, kalanları atın.

Kaynak: Haber Merkezi