İzmir Yangın Yeri: Alevler Büyüdü, Otoban Kapatıldı

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Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaz aylarında artış gösteren orman yangınları, sıcak ve kuru hava koşullarının da etkisiyle bu yıl da doğayı tehdit ediyor. Ekiplerin alevlerle verdiği zorlu mücadele sürerken, acı haberler de peş peşe geliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek bir evi küle çevirdi. İçeride bulunan yatalak bir hasta hayatını kaybederken, yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir de şehit oldu.

Buca’da başlayan başka bir yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin otoyola yaklaşması üzerine İzmir-Aydın Otoyolu'nun bazı bölümleri çift yönlü trafiğe kapatıldı. İşte dakika dakika gelişmeler...

07.00 GÖKYÜZÜNÜ DUMAN SARDI

Buca'daki orman yangını sürerken gökyüzü dumanla kaplandı.

06.30 FACİADAN DÖNÜLDÜ

Buca'da bir otobüs alevlerin arasında kaldı.

Kaynak: DHA