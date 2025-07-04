İzmir Yangın Yeri: Alevler Büyüdü, Otoban Kapatıldı

Türkiye yaz aylarına orman yangınlarıyla girdi. İzmir'de iki farklı bölgede çıkan yangınlar hem can hem mal kaybına yol açtı. Bir orman işçisi ve yatalak bir hasta hayatını kaybetti, Buca'daki alevler otoyolun kapanmasına neden oldu. İşte anbean gelişmeler...

Son Güncelleme:
İzmir Yangın Yeri: Alevler Büyüdü, Otoban Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaz aylarında artış gösteren orman yangınları, sıcak ve kuru hava koşullarının da etkisiyle bu yıl da doğayı tehdit ediyor. Ekiplerin alevlerle verdiği zorlu mücadele sürerken, acı haberler de peş peşe geliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek bir evi küle çevirdi. İçeride bulunan yatalak bir hasta hayatını kaybederken, yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir de şehit oldu.

Buca’da başlayan başka bir yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin otoyola yaklaşması üzerine İzmir-Aydın Otoyolu'nun bazı bölümleri çift yönlü trafiğe kapatıldı. İşte dakika dakika gelişmeler...

İzmir Yangın Yeri: Alevler Büyüdü, Otoban Kapatıldı - Resim : 1

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN SARDI

Buca'daki orman yangını sürerken gökyüzü dumanla kaplandı.

İzmir Yangın Yeri: Alevler Büyüdü, Otoban Kapatıldı - Resim : 2

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Buca'da bir otobüs alevlerin arasında kaldı.

Kavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Fırlayacak! Bakan Kurum'dan Yangın Riskine Karşı Kritik UyarıKavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Fırlayacak! Bakan Kurum'dan Yangın Riskine Karşı Kritik UyarıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Yangın orman
Son Güncelleme:
Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu
Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu
Köpekbalıkları Denizde İlk O Rengi Görüyor! Mayo Seçiminiz Risk Oluşturabilir Köpekbalıkları Denizde İlk O Rengi Görüyor! Mayo Seçiminiz Risk Oluşturabilir
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Suriye'de Tarihi Değişim: Ulusal Logo Yenilendi Suriye'de Tarihi Değişim! O Logo Yenilendi
Sarıyer'de Korkunç Olay: Denizde Ceset Bulundu Sarıyer'de Korkunç Olay: Denizde Ceset Bulundu