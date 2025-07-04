Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu

Samsun’da etkili olan şiddetli yağış, Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesine neden oldu. Park halindeki 4 araç kullanılamaz hale gelirken, çöken yol ve patlayan su hattı maddi hasarı artırdı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu
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Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve yapısal hasarlara neden oldu. Saat 02.45 sıralarında Demircanlar Sitesi’nin bahçesinde bulunan otopark alanındaki istinat duvarı, yağışın etkisiyle yıkıldı.

Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu - Resim : 1

Duvarın çökmesiyle birlikte park halindeki üç araç duvar altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Olayın etkisiyle sitenin önünden geçen yol da çöktü. Yol kenarında park halindeki bir başka otomobil, yolun çökmesiyle devrildi ve büyük hasar aldı.

Yağışla birlikte patlayan şebeke suyu borusu da, devrilen aracın üzerine doğru fışkırarak tabloyu daha da ağırlaştırdı. Görgü tanıkları, büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve dışarı çıktıklarında araçların harap halde olduğunu belirtti.

Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu - Resim : 2

Site sakinlerinden Yılmaz Kızıl, “Samsun’daki şiddetli yağıştan dolayı arabalar istinat duvarının altında kaldı. Sese uyandık, kalktık. Şu an 4 araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi zarar var” ifadelerini kullandı.

Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu - Resim : 3

Yetkililer bölgede inceleme başlatırken, çöken yol ve zarar gören su hattı için onarım çalışmalarının kısa sürede başlayacağı bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

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Kaynak: İHA

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