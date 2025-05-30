Darıca’da Otomobil İlkokul Bahçesine Uçtu: Sürücü Yaralandı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 5 metrelik istinat duvarından ilkokul bahçesine düştü. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Keskin Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.K. (53) yönetimindeki 34 KNF 193 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından Namık Kemal İlkokulu’nun bahçesine uçtu. Otomobil, istinat duvarı ile okul kantini arasında dik bir şekilde asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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