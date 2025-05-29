Kayseri’de Feci Kaza, 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki genç yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı.

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Kayseri’de Feci Kaza, 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza, dün öğle saatlerinde Eğribucak Mahallesi’ndeki Sazyolu Caddesi’nde meydana geldi. 23 yaşındaki Mustafa Andaç’ın kullandığı 38 AN 822 plakalı araç ile 20 yaşındaki Arda Ökce’nin yönetimindeki 38 AK 297 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa Andaç olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Arda Ökce ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak durumu kritik olan Arda Ökce, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mustafa Andaç’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Kayseri Trafik kazası
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