Kocaeli’de Sahte Yağ Operasyonu! 21 Bin 600 Litre Ele Geçirildi
Kocaeli’de düzenlenen bir operasyonda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen büyük miktarda sahte madeni yağ ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanayi bölgelerinden topladığı atık yağları filtreleyip, tanınmış markalara ait sahte etiketli ambalajlara doldurarak satışa sunan M.K. isimli şahsa ait iş yerini 27 Mayıs'ta denetledi. Gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 12 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen toplam 21 bin 600 litre sahte madeni yağ bulundu.
Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.
Kaynak: DHA