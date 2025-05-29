Ankara'da Kaplıcada Şüpheli Ölüm! Gözler ATK'da, Gözaltılar Var

Ankara’nın Haymana ilçesindeki Medrese Kaplıcası’nda, 28 yaşındaki Onur Can Güneş, arkadaşlarıyla girdiği havuzda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin ölümü şüpheli bulunurken, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Kaplıcada Şüpheli Ölüm! Gözler ATK'da, Gözaltılar Var

Ankara’nın Haymana ilçesinde bulunan Medrese Kaplıcası’nda gece saatlerinde trajik bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Onur Can Güneş, iki arkadaşıyla birlikte kaplıcaya giderek özel bir kabinde havuza girdi. İddiaya göre, kabinde bir süre sonra uyuyakalan arkadaşları, uyandıklarında Güneş’i havuzda hareketsiz halde buldu. Hemen kaplıca çalışanlarına haber veren arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan ambulansla Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Onur Can Güneş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç adamın şüpheli ölümü üzerine savcılık harekete geçti ve olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Güneş’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer kaplıcadaki güvenlik ve denetim koşullarını da mercek altına aldı.

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Kaynak: İHA

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