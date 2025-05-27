Hakkari’de Fırtına Apartman Çatısına Zarar Verdi

Hakkari’de etkili olan şiddetli fırtına, Cumhuriyet Caddesi’ndeki 6 katlı bir apartmanın çatısına zarar verdi. Belediye ekipleri hızla müdahale ederken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son Güncelleme:
Hakkari’de Fırtına Apartman Çatısına Zarar Verdi

Hakkari’de 27 Mayıs 2025’te etkili olan şiddetli fırtına, kent merkezinde maddi hasara yol açtı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle zarar gördü. Çatının kopan parçalarının düşme riski taşıması üzerine vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hakkari Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak kopan ve tehlike oluşturan çatı parçalarına müdahale etti. Aynı zamanda zabıta ekipleri, çarşı merkezinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların zarar görmesini önledi. Olayda şans eseri yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, fırtına ve olumsuz hava koşullarının devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve özellikle riskli bölgelerde bulunmamalarını istedi. Belediye ve ilgili birimler, kent genelinde hasar tespit ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Ege Denizi’nde Fırtına UyarısıGüney Ege Denizi’nde Fırtına UyarısıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hakkari
Son Güncelleme:
Bolu D-100 Karayolu’nda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı Bolu D-100 Karayolu’nda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Ne Kahve Ne Çay! Uyuyamamanızın Nedeni Plastik Olabilir Ne Kahve Ne Çay! Uyuyamamanızın Nedeni Plastik Olabilir
Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş
Diyarbakır'da 82 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı Diyarbakır'da 82 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor
Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu
Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı
Maaşlara Refah Payı Zammı Geliyor mu? Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı
İnternetten Video İzleyip Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor İnternetten Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor