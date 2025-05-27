Hakkari’de Fırtına Apartman Çatısına Zarar Verdi

Hakkari’de 27 Mayıs 2025’te etkili olan şiddetli fırtına, kent merkezinde maddi hasara yol açtı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle zarar gördü. Çatının kopan parçalarının düşme riski taşıması üzerine vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hakkari Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak kopan ve tehlike oluşturan çatı parçalarına müdahale etti. Aynı zamanda zabıta ekipleri, çarşı merkezinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların zarar görmesini önledi. Olayda şans eseri yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, fırtına ve olumsuz hava koşullarının devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve özellikle riskli bölgelerde bulunmamalarını istedi. Belediye ve ilgili birimler, kent genelinde hasar tespit ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA