Diyarbakır'da 82 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilere yönelik yürütülen kapsamlı ve planlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan uzun süredir aranan T.Ş. isimli şahıs, Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.