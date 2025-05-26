Aksaray’da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Aksaray-Ankara Karayolu’nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Aksaray-Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağı’nda meydana gelen kazada, bir otomobil tıra çarparak büyük hasar aldı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Hatay’a alçı taşıyan B.Y. (31) yönetimindeki 71 BB 155 plakalı tır, kavşakta ambulansın geçişi için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 NL 017 plakalı otomobil, tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin büyük kısmı tırın altına girdi.

Otomobilde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Tır sürücüsü B.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın nedenine ilişkin tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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