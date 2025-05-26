Amasya Taşova’da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Su Kanalına Uçtu, 2 Yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüjü aşıp yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

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Amasya Taşova’da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Su Kanalına Uçtu, 2 Yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yolaçan köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç refüjdeki bariyerleri aşarak yağmur suyu kanalına uçtu. Kaza, Tokat’ın Niksar ilçesinden Samsun istikametine seyir halinde olan 55 ANG 323 plakalı TOFAŞ FIAT Doblo marka aracın, sürücüsü Onur Y.’nin (20) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kontrolden çıkan araç, refüjdeki bariyerleri aşarak su kanalına devrildi ve yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Onur Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Taner C. D. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Taşova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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