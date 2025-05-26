Şanlıurfa Siverek’te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Patlamaların yaşandığı yangında araç kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Şanlıurfa Siverek’te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yangın sırasında yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Cami Minaresine Düşen Yıldırım Panik YarattıCami Minaresine Düşen Yıldırım Panik YarattıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Yangın
Düzce’de 176 Araç Trafikten Men Edildi Düzce’de 176 Araç Trafikten Men Edildi
Haziran Ayına Dikkat! Bu Kişiler Köşeyi Dönerken, Diğerleri Dizlerini Dövecek Haziran Ayına Dikkat! Bu Kişiler Köşeyi Dönerken, Diğerleri Dizlerini Dövecek
Sinop'ta Ormanlara Giriş 5 Ay Yasaklandı Sinop'ta Ormanlara Giriş 5 Ay Yasaklandı
Bilim İnsanlarından Yeni Keşif! Altın Meğer Böyle Oluşuyormuş Bilim İnsanlarından Yeni Keşif! Altın Meğer Böyle Oluşuyormuş
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş: Altında Çarşamba Gününe Hazır Olun Uzman İsim Uyardı, Altında Çarşamba Gününe Dikkat
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Uzmanı Net Oran Verdi, Olacaksa Bu Rakam Olacak Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Uzmanı Net Oran Verdi, Olacaksa Bu Rakam Olacak
SGK Uzmanı 'Boşuna Beklemeyin" Diyerek Duyurdu: Yıllardır Beklenen Sistem Bu Yıl da Yürürlüğe Girmeyecek SGK Uzmanı 'Boşuna Beklemeyin" Diyerek Duyurdu: Bu Yıl da Yürürlüğe Girmeyecek