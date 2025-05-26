Şanlıurfa Siverek’te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yangın sırasında yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA