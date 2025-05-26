Sinop'ta Ormanlara Giriş 5 Ay Yasaklandı

Karara göre, kayıtlı piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara vatandaşların girişi yasak olacak. Ancak ormanla ilgili görev yapan personel ile özel izin alan bireyler, belirli koşullara uymak kaydıyla bu alanlara girebilecek. Sokak hayvanlarını beslemek isteyenler ise Orman İşletme Şefliklerinden izin alarak, belirlenen zaman ve bölgelerde bu faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

ATEŞ YAKMAK, HAVAİ FİŞEK KULLANMAK YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak işletilen orman ve tabiat parklarında faaliyetler sürecek. Ancak işletmeciler, yangın riskine karşı azami önlemleri almakla yükümlü olacak. Ayrıca, bu alanlarda dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı malzemelerin kullanımı da tamamen yasaklandı.

YOL KENARLARINDA MOLA YASAK

Ormanlık alanların çevresindeki yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal veya semaver yakmak yasak kapsamına alındı. ATV, UTV ve motosiklet gibi motorlu araçlarla ormanlık bölgelere giriş de yasaklar arasında. Aynı şekilde, tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik temizliği esnasında dal ve ot gibi bitkisel atıkları yakmak da kesinlikle yasaklandı.

Ormanların çevresinde faaliyet gösteren sanayi tesisleri ile enerji iletim hatlarının bakımından sorumlu kurumlar, yangın tehlikesine karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak zorunda olacak. Belediyeler ve çevre müdürlükleri ise çöp toplama alanlarında koruyucu bantlar oluşturacak.

DENETİMLER ARTIRILIYOR

Sinop Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda, jandarma ve orman kolluk kuvvetlerinden oluşan denetim ekipleri, alınan tedbirlerin sahada uygulanmasını sıkı şekilde kontrol edecek. Olası yangınlara hızla müdahale edilebilmesi için kamu ve özel sektör kaynakları gerektiğinde devreye alınacak.

Yasaklara uymayanlar hakkında, Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yasal işlem uygulanacak.

Kaynak: İHA