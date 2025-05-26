Sinop'ta Ormanlara Giriş 5 Ay Yasaklandı

Sinop genelinde orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, 1 Haziran ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu karar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde alındı.

Sinop'ta Ormanlara Giriş 5 Ay Yasaklandı

Karara göre, kayıtlı piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara vatandaşların girişi yasak olacak. Ancak ormanla ilgili görev yapan personel ile özel izin alan bireyler, belirli koşullara uymak kaydıyla bu alanlara girebilecek. Sokak hayvanlarını beslemek isteyenler ise Orman İşletme Şefliklerinden izin alarak, belirlenen zaman ve bölgelerde bu faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

ATEŞ YAKMAK, HAVAİ FİŞEK KULLANMAK YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak işletilen orman ve tabiat parklarında faaliyetler sürecek. Ancak işletmeciler, yangın riskine karşı azami önlemleri almakla yükümlü olacak. Ayrıca, bu alanlarda dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı malzemelerin kullanımı da tamamen yasaklandı.

YOL KENARLARINDA MOLA YASAK

Ormanlık alanların çevresindeki yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal veya semaver yakmak yasak kapsamına alındı. ATV, UTV ve motosiklet gibi motorlu araçlarla ormanlık bölgelere giriş de yasaklar arasında. Aynı şekilde, tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik temizliği esnasında dal ve ot gibi bitkisel atıkları yakmak da kesinlikle yasaklandı.

Ormanların çevresinde faaliyet gösteren sanayi tesisleri ile enerji iletim hatlarının bakımından sorumlu kurumlar, yangın tehlikesine karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak zorunda olacak. Belediyeler ve çevre müdürlükleri ise çöp toplama alanlarında koruyucu bantlar oluşturacak.

DENETİMLER ARTIRILIYOR

Sinop Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda, jandarma ve orman kolluk kuvvetlerinden oluşan denetim ekipleri, alınan tedbirlerin sahada uygulanmasını sıkı şekilde kontrol edecek. Olası yangınlara hızla müdahale edilebilmesi için kamu ve özel sektör kaynakları gerektiğinde devreye alınacak.

Yasaklara uymayanlar hakkında, Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yasal işlem uygulanacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sinop orman
Malatya'da Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı Malatya'da Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı
Aydın’da Toz Bulutu Hava Koşullarını Etkiledi Aydın’da Toz Bulutu Hava Koşullarını Etkiledi
Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Düzce’de 176 Araç Trafikten Men Edildi Düzce’de 176 Araç Trafikten Men Edildi
Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor
Aydın Germencik’te Zehir Tacirine Operasyon: 1 Tutuklama Aydın Germencik’te Zehir Tacirine Operasyon: 1 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş: Altında Çarşamba Gününe Hazır Olun Uzman İsim Uyardı, Altında Çarşamba Gününe Dikkat
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Uzmanı Net Oran Verdi, Olacaksa Bu Rakam Olacak Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Uzmanı Net Oran Verdi, Olacaksa Bu Rakam Olacak
SGK Uzmanı 'Boşuna Beklemeyin" Diyerek Duyurdu: Yıllardır Beklenen Sistem Bu Yıl da Yürürlüğe Girmeyecek SGK Uzmanı 'Boşuna Beklemeyin" Diyerek Duyurdu: Bu Yıl da Yürürlüğe Girmeyecek