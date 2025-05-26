Düzce’de 176 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Son yapılan uygulamalarda toplam 2 bin 702 sürücüye çeşitli cezalar kesilirken, 176 araç trafikten men edildi.

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Düzce’de 176 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de bir haftalık denetimlerde, Düzce’de jandarma ve polis ekipleri tarafından 15 bin araç, 2 bin 418 motosiklet ve 100 okul servisi detaylı şekilde kontrol edildi. Kurallara uymayan 2 bin 702 sürücüye idari para cezası uygulanırken, alkollü yakalanan 26 sürücüye de yasal işlem yapıldı. Trafikten men edilen araç sayısı ise 176 olarak kayıtlara geçti.

Denetimler sırasında, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, yetersiz araç ışıkları, teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlalleri, hız sınırlarını aşma, yayalara yol vermeme ve sürüş esnasında cep telefonu kullanımı gibi ihlaller üzerinde özellikle duruldu. Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.

Kaynak: İHA

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