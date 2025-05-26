Aydın Germencik’te Zehir Tacirine Operasyon: 1 Tutuklama

Aydın’ın Germencik ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürüttüğü kararlı çalışmalara bir yenisini ekledi. Operasyonlar kapsamında, Camikebir Mahallesi’nde bir şüpheliyi takibe alan ekipler, S.Ç. (56) adlı şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Harekete geçen narkotik ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üst aramasında 2 parça halinde 52 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., mahkeme tarafından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA